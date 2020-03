Esta quarta-feira, dia 5, uma das convidadas recebidas por Fátima Lopes no seu programa foi Lara, ex-concorrente do 'Bog Brother 3'.

"Foi tão único, tão diferente de tudo o resto que poderia imaginar. Dessa experiência nasceram duas crianças, foi o que levou a isso, quer queiramos, quer não. Faz parte da minha vida", começou por evidenciar, mostrando desta forma que o reality show a marcou para sempre.

"Era muito novinha, passaram 19 anos e muita coisa mudou na minha vida. Tinha um bocadinho a mania, era um bocado parva", continua.

Entretanto explicou a sua estratégia na altura: "A minha jogada essencialmente ali foi quem nomeia é quem está na casa, por isso, tenho de me dar bem com todos. Eu era a má para o Pedro", deu conta, recordando o romance que viveu na casa mais vigiada do país.

Leia Também: Revelada nova contratação da TVI... para o 'Big Brother'