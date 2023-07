Lara Afonso confirmou o fim do casamento com Paulo Fernandes. A apresentadora fez esta terça-feira, 18 de julho, uma partilha na rede social Instagram onde fala sobre a rutura.

"Não, não foram felizes para sempre, juntos! Um novo capítulo… Uma nova história por escrever! Que venha o amor, verdadeiro, daqueles à filme, porque se è para pedir que seja mesmo à minha medida", começou por declarar.

Lara Afonso e Paulo Fernandes foram casados durante 16 anos e têm duas filhas em comum.

"Que venha a alegria, porque não sei viver de outra forma, sem sorrisos e a gargalhadas que fazem parte da minha essência! Que nunca mais se apaguem e esmoreçam por ninguém. E sim. O respeito. No princípio, meio, fim… porque o amor é para sempre enquanto dura, e ninguém é obrigado a ficar com ninguém. A alegria? Não é constante e todos sabemos disso. Mas com respeito, sabemos lidar melhor com tudo. E se soubermos respeitar quem um dia escolhemos amar, do princípio de preferência sem fim, será sempre melhor", pode ainda ler-se na partilha.

"Eu escolho o amor sempre! Mas desta vez, exijo que venha com o respeito que sei que também o mereço", completou.

