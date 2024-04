A infanta Sofía de Espanha celebra amanhã, dia 29 de abril, o seu 17.º aniversário.

A filha mais nova de Felipe VI e Letizia - que é também a mais nova dos oito netos dos reis eméritos Juan Carlos e Sofía - recebeu o nome em homenagem à avó paterna e dela a Coroa espanhola espera que seja um apoio para a irmã, a princesa Leonor, quando esta assumir o trono.

Por agora, a jovem infanta estuda no UWC Atlantic College, no País de Gales, onde deverá continuar no próximo ano letivo.

Ainda se lembra como era a infanta na infância? Percorra a galeria e recorde 17 fotografias dos primeiros anos de vida de Sofía.

