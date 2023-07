Joe Manganiello e Sofia Vergara vão divorciar-se após sete anos de casamento. A notícia foi confirmada esta segunda-feira, 17 de julho, através de um comunicado emitido pelo casal.

E se a separação foi uma surpresa para muitos, o mesmo não acharam pessoas do círculo dos atores.

"Eles estavam a afastar-se há algum tempo e a tentar resolver as coisas, mas estão focados em áreas diferentes das vidas", notou uma fonte próxima da atriz, de 51 anos.

Por seu turno, uma outra fonte destacou: "Nunca vi duas pessoas tão apaixonadas e tão felizes. Eles estavam sempre a rir, apaixonados e muito felizes. Tinham um brilho especial. Os dois eram pessoas reais, com os pés bem assentes no chão".

No entanto, com o passar do tempo, a chama de outrora acabou por apagar-se. "Sem dúvida que eles amam-se e respeitam-se, mas a partir do momento em que a paixão inicial morre, outras questões surgem no caminho e pequenas diferenças tornam-se grandes", continua.

É referido que os artistas tinham visões "diferentes" quanto ao futuro, algo que acabou por criar "stress" no relacionamento.

Recorde-se que Vergara e Manganiello conheceram-se através de Jesse Tyler Ferguson, num evento na Casa Branca em 2014. Os dois ficaram noivos em dezembro desse ano e o casamento aconteceu em 2015.

Leia Também: Chegou ao fim o casamento de Sofia Vergara e Joe Manganiello