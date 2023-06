Fernando Rodrigues, um dos participantes do novo programa da TVI - 'Casamento Marcado' - respondeu às duras críticas de que foi alvo por parte do vocalista dos UHF, António Manuel Ribeiro. Tal aconteceu esta semana, durante um esclarecimento no programa 'TVI Extra'.

Inicialmente, Fernando, que diz ter feito parte da conhecida banda durante duas décadas, confessou-se "escandalizado" com as notícias que saíram a este respeito, considerando que várias informações não correspondiam à verdade.

"Percebi que o problema ali era que o Fernando não pertenceu durante 20 anos [à banda]. Desculpem lá, se calhar foram 18", notou, referindo-se ao facto do vocalista dos UHF ter dito que, afinal, não foram 20 anos.

"Fui o baixista que mais tempo tocou nos UHF e fui muito feliz", adiantou igualmente, garantindo que apesar das zangas que teve, não guarda rancores nem nunca "falará mal" do grupo.

"Eu e o António temos uma relação de amor-ódio, já de há muitos anos. A última vez que falei foi por causa disto", confessa. "20 anos é como um casamento, a gente discute... Eu não vou é para a rua dizer o que aconteceu lá dentro. Vou sempre defender a minha camisola até ao fim", fez saber.

Por fim, deixa um recado: "Não gosto de lamber botas. Tenho um feitio e as outras pessoas também têm e às vezes [os feitios] chocam. Não venho cá para fora dizer quais são os feitios das pessoas, se as coisas acabam, acabaram, pronto".