André Villas-Boas tem do seu lado milhares e milhares de sócios do FC Porto, como ficou comprovado nas eleições de ontem, dia 27 de abril, que ditaram que o antigo treinador é agora o novo presidente do emblema azul e branco. Ainda assim, o maior conforto vem dos braços de Joana Villas-Boas, a mulher com quem vive há mais de 19 anos.

Discreta e com um perfil privado nas redes sociais, Joana já viveu diferentes fases com o agora presidente dos dragões. Seguiu com a 'cara-metade' para Inglaterra, onde Villas-Boas treinou o Chelsea e o Tottenham, experienciando depois uma aventura completamente diferente em solo russo, com a transferência para o Zenit.

Mais tarde, André seguiu para a China, onde ficou apenas um ano, regressando depois para a Europa, treinando o Marselha entre 2019 e 2021.

Agora, Joana espera viver um período de maior tranquilidade em Portugal. Na estabilidade do lar, André Villas-Boas também conta com o amor incondicional dos três filhos: Benedita, de 14 anos, Carolina, de 13, e Frederico, de oito.

