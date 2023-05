Apesar de ter ficado com o rabo à mostra na Met Gala, foi na 'afterparty' que Kendall Jenner se destacou com maior ousadia.

A modelo não faltou à festa após a gala e escolheu para a ocasião um visual (muito) transparente e repleto de lantejoulas.

O look é da autoria de Nensi Dojoka e foi inspirado num visual primaveril de 1994 da Chanel, de acordo com o Page Six.

Kendall não esteve sozinha no evento, pois foi 'apanhada' junto de Bad Bunny, que tem vindo a ser apontado como o seu novo amor.

Veja na galeria algumas imagens de Kendall na 'afterparty' da Met Gala.

