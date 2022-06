O Trooping the Colour voltou a deixar as ruas de Londres em êxtase pela primeira vez desde a pandemia esta quinta-feira, 2 de junho. O evento que celebra o aniversário da rainha Isabel II marcou também o início das festividades do Jubileu de Platina e deixou em destaque a família real britânica.

Além da aparição da soberana, o momento mais aguardado do dia, os restantes membros da realeza estiveram sob a luz dos holofotes. E, claro, os seus visuais também.

À semelhança do príncipe Louis, que usou um modelito que pertencia ao pai, William, a lady Louise Windsor também recuperou uma peça que pertencia à mãe, Sophie, condessa de Wessex.

Como poderá ver na galeria, a neta da rainha Isabel II usou um chapéu da assinatura de Philip Tracy que Sophie usou na edição do Trooping the Color de 2009. Um gesto que tornou mais especial o visual para este que foi um dia histórico no Reino Unido.