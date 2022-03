Lady Gaga vai ser uma das apresentadoras da cerimónia dos Óscares deste ano e não vai estar sozinha, pois ao seu lado vão estar cinco rostos de prestígio de Hollywood.

Kevin Costner, Zoë Kravitz, Rosie Perez, Chris Rock e Yuh-Jung Youn vão partilhar o palco com a atriz e cantora. Contudo, espera-se que o grande destaque vá para Gaga pelo papel que interpretou no filme 'House of Gucci'.

A 94.ª edição da entrega de prémios está marcada para dia 27 de março e vai acontecer no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Leia Também: Este ano vai ser obrigatório testes e vacinas nos Óscares