Será que o casamento está para breve? A questão colocou-se depois de Lady Gaga ter sido vista com um anel suspeito.

Os fãs não deixaram escapar a joia no dedo anelar esquerdo e os rumores de noivado rapidamente chegaram.

De acordo com o Page Six, Lady Gaga foi vista com o referido anel com um diamante enquanto caminhava por West Hollywood, na Califórnia, no passado domingo.

De recordar que a cantora namora com Michael Polansky desde 2019.

