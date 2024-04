Poucos dias após a divulgação do cartaz, o realizador Todd Phillips recorreu às redes sociais para partilhar o primeiro trailer de 'Joker: Folie a Deux', a sequela do filme do rival de Batman que chegou aos cinemas em 2019.

"What the world needs now…" ["o que o mundo precisa agora"]", escreveu Phillips na legenda da publicação lançada esta madrugada, fazendo assim referência ao tema composto por Burt Bacharach.

As imagens mostram o início da ligação entre Arthur Fleck (Joker) e Harleen Quinzel (Harley Quinn), com o ponto de partida a ser a saída da prisão da personagem a que Joaquin Phoenix dá vida. Ao ator, vale lembrar, junta-se agora como protagonista Lady Gaga, o que tem feito aumentar ainda mais a ansiedade em torno desta produção.

A estreia em Portugal de 'Joker: Folie a Deux' deverá acontecer a 3 de outubro e enquanto espera pode ver o trailer abaixo.

Leia Também: Já pode ver o cartaz do novo 'Joker', com Joaquin Phoenix e Lady Gaga