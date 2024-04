A ansiedade aumenta a cada dia que passa para os fãs de 'Joker', já que em outubro de 2024 poderão ver nos cinemas 'Folie à Deux', a sequela do filme protagonizado por Joaquin Phoenix em 2019.

Ao lado do ator está agora Lady Gaga, a cantora norte-americana que também no cinema tem dado cartas. Depois de 'Assim Nasce Uma Estrela' (2018) e 'Casa Gucci' (2021), regressa ao cinema com uma produção em que a Warner Bros. aposta todas as fichas.

Enquanto os fãs das personagens da DC Comics Joker e Harley Quinn esperam pela estreia, foi divulgado o cartaz do filme, no qual já é possível ver os protagonistas.

Na imagem em causa pode ler-se também a frase "o mundo é um palco", com a data de estreia confirmada: 4 de outubro de 2024. Ora veja:

[Legenda]© Warner Bros.