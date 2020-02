"Lá em casa, não se comemora o dia 14 de fevereiro. Não há presentes ou jantares à luz de velas. Mas há uma razão: lá em casa, namora-se todos os dias", assim começou por dizer Júlia Pinheiro num texto que partilhou no seu blogue, referindo-se à data que se comemora esta sexta-feira: o Dia dos Namorados.

Apesar de o casal não dar ênfase a este dia, mas não deixa de se mimarem.

"É daquelas boas práticas que mantemos desde há… décadas. O dia 14 passa-nos despercebido. Há outras datas que se sobrepõem. Há sempre rosas a assinalar aniversários de casamento. Entre outras surpresas que o senhor Rui Pêgo prepara quando faz umas contas de calendário", acrescentou, recordando de seguida um dos presentes que recebeu do marido há alguns anos.

"Uma vez, ofereceu-me um cão. Sempre tivemos cães. Este que está na fotografia é a Marlene (Dietrich). É um whippet. Parece que passam fome. Mas não é magreza, é musculatura, muita parecida à do galgo inglês", contou, partilhando desta forma com os fãs algumas as memórias que guarda no baú.

"Vivíamos há muito pouco tempo juntos quando adotámos a Marlene. Esta foto é uma memória de baú. As seguintes dão conta do passar do tempo e confirmam que envelhecemos… juntos. E bem juntinhos, como estamos habitualmente em todas as fotos. Namorar é todos os dias", rematou.

