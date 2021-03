Kylie Minogue regressou a Melbourne, na Austrália, onde os pais e os irmãos vivem, após um ano de confinamento em Londres, em Inglaterra, onde a cantora, compositora, atriz e empresária australiana de 52 anos reside a maior parte do tempo. Na altura, especulou-se que a artista pretendia aproveitar a viagem para casar discretamente com o namorado, o designer galês Paul Solomons, diretor criativo da edição britânica da revista GQ. Porém, no início de fevereiro, a intérprete negou publicamente que estivesse noiva.

Nas últimas horas, a cantora de sucessos globais como "I should be so lucky", "Step back in time" e "Slow" divulgou nas redes sociais duas fotografias onde surge com um vestido branco e um ramo de rosas amarelas. Os fãs ficaram de imediato com a pulga atrás da orelha. "Será que estou a ver uma rapariga sortuda a casar com um homem ainda mais sortudo? Se for esse o caso, muitos parabéns", escreveu, na legenda das imagens, Robert Fraser, um dos milhões de admiradores da intérprete. Kylie Minogue ainda não reagiu.