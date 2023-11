Kylie Jenner falou abertamente sobre o que sente ao ler críticas negativas sobre ela na Internet.

A empresária, de 26 anos, está atenta ao que é dito sobre ela online, mas garante que usa as críticas como motivação.

"Eu tiro notas se me inspirarem. Passo muito tempo online. Além disso, os 'haters' motivam-me", referiu, em entrevista à revista Interview.

Na mesma conversa, Kylie falou ainda sobre a relação que mantém com as irmãs e afirmou considerar que a família é uma parte muito importante do seu sucesso.

"No final das contas, somos todas dedicadas umas às outras e provavelmente ter-nos-íamos escolhido como amigas se não fôssemos uma família", referiu.

