Kylie Jenner assinalou o Dia de Ação de Graças no Instagram com uma fotografia onde aparece com os dois filhos, Stormi e Aire.

"Meu tudo", escreveu a mãe 'babada' na legenda da fotografia a preto e branco em que aparece agarrada à filha, de cinco anos, e ao filho, que vai fazer dois anos em fevereiro do próximo ano.

De recordar que os meninos são fruto da relação terminada da celebridade com o rapper Travis Scott.

Após a ternurenta partilha, os seguidores de Kylie Jenner não tardaram a reagir com carinhosas palavras.



© Instagram

