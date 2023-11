Já circulam nos tabloides norte-americanos fotografias da chegada de Kylie Jenner a um hospital de Los Angeles, onde a irmã Kourtney Kardashian poderá estar hospitalizada para nascimento do filho.

Tal como o marido de Kourtney, Travis Barker, referiu num dos mais recentes episódios da série ‘Keeping up with the Kardashians’, o nascimento do filho do casal estava previsto para a presente semana de Halloween.

As imagens que agora circulam na imprensa internacional lançam, desta forma, a suspeita de que o sobrinho de Kylie, que irá chamar-se Rocky, já poderá ter nascido. Esta informação, contudo, ainda carece de confirmação oficial por parte da família.

Leia Também: Travis Barker revela o nome do filho com Kourtney Kardashian