À semelhança de muitas celebridades, também Kylie Jenner usou as redes sociais para enviar as suas condolências à família de Kobe Bryant, que morreu na queda de um helicóptero no passado domingo, juntamente com a filha, Gianna, de 13 anos e ainda mais sete pessoas, incluindo o piloto.

A empresária de 22 anos partilhou entretanto uma história mais pessoal relativamente à tragédia. Segundo a própria, esta costumava viajar no mesmo helicóptero e chegou a alugá-lo no aniversário da sobrinha (Dream Kardashian) no ano passado.

"Ainda não consigo acreditar. Este era o helicóptero onde viajava de vez em quando, com o mesmo piloto, Ara. Ele era um bom homem", lamentou.

[Mensagem deixada por Kylie Jenner] © Instagram/Kylie

[A sobrinha de Kylie Jenner, Dream Kardashian, no helicóptero] © Instagram/RobKardashian

[A sobrinha de Kylie Jenner, Dream Kardashian, no helicóptero] © Instagram/RobKardashian

Leia Também: Famosos choram a morte do basquetebolista Kobe Bryant