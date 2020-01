O mundo do desporto está de luto. Morreu Kobe Bryant. O antigo basquetebolista perdeu a vida este domingo de manhã, na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, no estado norte-americano da Califórnia.

O helicóptero caiu, incendiou-se e todos os ocupantes perderam a vida. A viajar com Kobe Bryant estava ainda uma das suas filhas, Gigi, de 13 anos.

A morte da lenda da NBA deixou em choque o mundo do desporto e não só. Foram muitas as celebridades que até ao momento usaram as suas redes sociais para assim prestarem as mais sentidas homenagens.

A família Kardashian mostrou-se devastada com a notícia.

De coração desfeito, Kim Kardashian lamentou a dor da mulher do antigo atleta, Vanessa, e deixou palavras de conforto aos familiares de todos os envolvidos. "Ninguém deve experienciar o que as famílias envolvidas estão a passar. Isto afetou-nos tanto, mas não consigo imaginar o que Vanessa está a sentir ao perder o marido e a filha. Choro só de pensar nisso", pode ler-se na sua publicação.

A matriarca da família, Kris Jenner, mostrou-se igualmente em estado de choque com a trágica notícia. "Não tenho palavras. Cada pedaço do meu coração está contigo, Vanessa".

Kanye West ficou "sem palavras" e em jeito de homenagem partilhou um dos momentos felizes que viveu ao lado de Kobe Bryant.

Kendall Jenner lamentou nunca ter conhecido pessoalmente a lenda da NBA e realçou uma das suas maiores qualidades: "Tinha a capacidade mágica de aproximar pessoas através do desporto e da tua alma".

Jennifer Lopez lembrou o seu enorme talento para o basquetebol, mas focou a sua mensagem na enorme dor da esposa de Kobe, Vanessa, Bryant.

"Todos estamos a sentir tristeza por esta perda, mas tudo o que consigo pensar é que é um grão de areia em comparação com o que Vanessa deve estar a passar agora. Envio todo o meu amor e orações para ti, para os teus filhos e para as outras famílias envolvidas na tragédia de hoje. A coisa mais injusta na vida é perder um filho e um marido no mesmo dia", lamentou.

Justin Bieber lembrou o quanto o basquetebolista sempre o incentivou e os momentos felizes que viveram e que ainda hoje o fazem sorrir.

"Crescer como fã de Kobe trouxe tanta alegria à minha vida", lamentou Gigi Hadid, que não quis deixar de homenagear o seu ídolo e enviar uma mensagem de força à família.

"O meu coração ficou absolutamente partido hoje ao ouvir esta notícia", escreveu Pink ao homenagear Kobe Bryant e a filha na sua conta oficial de Instagram.

"Os heróis vêm e vão, mas o Kobe Bryant é para sempre", pode ler-se na publicação de Lindsay Lohan.

Demi Lovato recordou uma fotografia onde posa ao lado de Kobe Bryant. "Isto deixa-me tão triste. Kobe, sempre foste tão simpático comigo. Conhecia-te há mais de 10 anos", escreveu, lamentando ainda a morte da jovem Gigi.

Melanie Griffith quis enviar uma mensagem de conforto e compaixão à família de Kobe Bryant e às famílias de todos os envolvidos na tragédia.

Fergie partilhou na sua conta oficial de Instagram uma imagem de pai e filha. Uma forma de homenagem.

Cruz Beckham, filho de David e Victoria, lamentou a morte de uma lenda.

No mundo do desporto foram igualmente muitas as reações, entre elas a de Cristiano Ronaldo.

"Tão triste por ouvir as trágicas notícias sobre a morte de Kobe Bryant e da sua filha Gianna. O Kobe era uma verdadeira lenda e inspiração para muitos. Envio as minhas condolências à sua família, aos seus amigos e às famílias de todos aqueles que perderam a vida no acidente. Descansa em paz, lenda", escreveu CR7.

"Dia triste para nós do desporto, para nós fãs e principalmente para a família e amigos de Kobe. Com suas mãos se fez lenda, obrigado por exaltar o desporto, Kobe... que Deus conforte o coração da sua família e amigos", disse Neymar.

Lionel Messi não ficou indiferente à perda de um grande desportista. "Não tenho palavras... Todo o meu carinho para a família e amigos de Kobe. Foi um prazer conhecer-te e partilhar bons momentos. Partiu um génio como poucos".

