Para o bem da filha que têm em comum, a pequena Stormi, de 22 meses, Kylie Jenner e Travis Scott tentam levar a vida o mais "normal" possível e fazem questão de estar juntos em muitos momentos.

Aliás, como revelou uma fonte, nesta quadra festiva, a celebridade irá convidar o ex-namorado para se juntar à sua família.

"A Stormi é a prioridade... Eles querem manter as coisas 'normais'. O Travis é convidado para todos os eventos da família e estará lá", contou a referida fonte.

"Ele e a Kylie estão bem e querem passar todas as ocasiões juntos como uma família de três. A Kylie nunca deixou o Travis de lado nas férias com a Stormi e ela está feliz por ele estar incluído", acrescentou.

Dizem que a celebridade quer que o 'ex' esteja "na festa da família e em várias outras reuniões" neste Natal para garantir que a quadra seja "maravilhosa" para a menina.

"Independentemente do ponto de situação no que diz que diz respeito à relação, não há dúvidas de que estarão todos juntos no Natal", afirmou outra fonte. "Eles são uma família e isso não mudou. É muito importante para a Kylie e para o Travis que a Stormi tenha os pais lá. Eles estão a criar memórias com ela que esperam que durem para sempre", rematou.

