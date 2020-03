Em outubro de 2019, a separação de Kylie Jenner e Travis Scott deu bastante que falar, mas, tal como se previa na altura, parece que não foi definitiva.

Isto porque segundo a imprensa internacional, os dois fizeram as pazes e voltaram a estar juntos.

Na semana passada, Kylie já tinha deixado os seguidores do Instagram com a 'pulga atrás da orelha' depois de partilhar fotografias onde surgia ao pé do artista.

Agora, uma fonte do Entertainment Tonight dá conta que o casal está oficialmente junto há cerca de um mês.

"Eles sempre tiveram amor e respeito um pelo outro, mas decidiram dar um tempo no ano passado pois estava a acontecer muita coisa. Não conseguiam focar-se naquilo que era preciso para que a relação funcionasse, o trabalho da Kylie explodiu no mundo da maquilhagem e o Travis estava em plena digressão. Embora as coisas não tenham acalmado, já conseguem lidar melhor com elas... no final do dia, os dois são felizes por estar de volta à família", afirmou uma fonte da publicação.

Agora só resta mesmo esperar pela confirmação oficial.

