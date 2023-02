Kylie Jenner voltou a 'presentear' os seguidores da sua página de Instagram com adoráveis imagens em que aparece na companhia do filho mais novo, Aire, que completou um ano no início do mês.

A celebridade destacou vídeos onde aparece a dar 'mimnhos' ao menino e rapidamente ficou em destaque na imprensa internacional. Veja na galeria.

De recordar que o menino é fruto da relação com Travis Scott. O ex-casal tem ainda em comum a pequena Stormi, de cinco anos.

