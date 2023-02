Kylie Jenner mostrou-se a desfrutar de momentos relaxantes, aproveitando o calor e os raios de sol.

Nas imagens que publicou na sua página de Instagram, a celebridade aparece junto de uma piscina com um biquíni colorido e cheio de pedras brilhantes da Chanel.

E foi precisamente a peça de roupa que despertou a atenção da imprensa internacional. De acordo com o Page Six, este é um biquíni antigo, de 1995, desenhado pelo falecido Karl Lagerfeld. A peça está ainda disponível em preto e custa 9.950,00 dólares (mais de nove mil euros).

Veja na galeria as fotografias que Kylie Jenner partilhou no Instagram e onde aparece com o referido biquíni.

