Kylie Jenner destacou no Instagram um dos looks que escolheu para as férias que está a desfrutar nas ilhas Turks e Caicos. Uma escolha que acabou por deixá-la no centro das atenções.

Vestida por Jacquemus da cabeça aos pés, a figura pública, de 25 anos, estava com um top curto e transparente, uma minissaia verde de cintura baixa e uma enorme mala que combinava com as sandálias em tons de amarelo.

E foi o calçado o que mais despertou a atenção de vários internautas. "Quando é que o Big Bird [personagem] começou a vender saltos altos?", pode ler-se entre os vários comentários, como relata o Page Six.

