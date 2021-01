Kylie Jenner voltou a surpreender os seguidores da sua página de Instagram com novas fotografias da filha, Stormi, fruto da relação com Travis Scott.

A mãe 'babada', de 23 anos, mostrou a menina - que vai completar três anos no início de fevereiro - com um estilo parecido com o do seu pai, Travis. Look que recebeu vários elogios.

Veja todas as reações e o visual completo na publicação abaixo:

Leia Também: O refúgio de Kylie e Kendall Jenner que custa 5 mil euros por noite