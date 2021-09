Depois de muita expectativa, Kylie Jenner lançou a sua coleção de biquínis e fatos de banho - Kylie Swim - a 17 de setembro.

No entanto, conforme evidencia a imprensa internacional, as reações dos primeiros clientes não têm sido as melhores, pelo contrário.

Uma internauta, por exemplo, partilhou no Tik Tok que o tecido das peças é extremamente fino e que seriam necessários protetores de mamilos para os conseguir usar.

Esta referiu que devido à transparência das peças é necessário que a depilação esteja completamente feita. Queixa semelhante foi feita por uma outra cliente.

"Não estava à espera que o material fosse tão fininho, mostra tudo. O material é tipo papel", notou.

Outra das reclamações disse respeito à própria costura das peças, que tinha inúmeros defeitos.

Também no Instagram e no Twitter o assunto foi abordado. "Os comentários no Tik Tok são, honestamente, os mais engraçados. Uma cliente experimentou a Kylie Swim e mostrou o quão má a costura era e alguém disse 'a Stormi fez alguns deles, parece que ficaste com esses especiais'", lê-se numa publicação.

Importa notar que um triquíni custa 80 dólares e os biquíni ficam-se pelos 40.

Leia Também: Kylie Jenner e Travis Scott não sabem o sexo do segundo filho?