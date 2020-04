Kristofer Hivju voltou a usar as suas redes sociais para atualizar os fãs relativamente ao seu estado de saúde.

Depois de semanas em isolamento, o ator da série 'A Guerra dos Tronos' garantiu que tanto ele como a sua esposa, Gry, que este acredita também ter estado infetada, estão agora "totalmente recuperado e de boa saúde".

"Livres de todos os sintomas" e "finalmente sãos e salvos", afirma.

O artista norueguês realça que tanto ele como a esposa tiveram "sorte" de ter escapado aos sintomas mais graves e envia todo o seu "amor e pensamentos positivos" para aqueles que foram "atingidos com muito mais força" pelo vírus.

Por fim, a publicação termina com o reforçar do apelo para que todos se mantenham vigilantes e respeitem as medidas que podem evitar a propagação da pandemia.

