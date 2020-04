Úrsula Corona usou as suas redes sociais para no domingo de Páscoa, dia 12, revelar publicamente que a sua família foi afetada pela Covid-19. O pai da atriz brasileira, que atualmente faz sucesso em Portugal nas produções da TVI, esteve 15 dias internado nos Cuidados Intensivos de um hospital no Brasil após ter sido infetado com o novo coronavírus.

"Este vírus é assim. Completamente improvável. O meu pai foi infectado pelo corona[vírus]. Demorou para perceber. Foi medicado como gripe, depois uma bactéria e quando já não conseguia mais ficar em pé, falar ou pegar na garrafa de água, foi para o Samaritano. Estávamos ao telefone quando percebemos que isso seria imediato. Do hospital não saiu e foi direto para UCI [Unidade de Cuidados Intensivos]. Isolamento total. Nem médicos entravam", começa por contar a atriz, que a quilómetros de distância tenta ajudar e aguentar o peso da saudade.

15 dias depois do internamento e com a celebração da Páscoa, chegam finalmente notícias animadoras: "Agora eu entendo o que é a Páscoa. 15 dias de UCI [Unidade de Cuidados Intensivos], e finalmente uma comemoração. Um verdadeiro presente de Páscoa, além do chocolate. Saber que terei o meu pai novamente bem, a reagir com força a este vírus, só me faz agradecer, agradecer, agradecer. OBRIGADA a todos pela força e apoio connosco. Foi fundamental", realçou, sem esconder a felicidade que sentiu ao saber da novidade.

Por fim, Úrsula esclareceu que, pelo menos para já, a sua mãe continua sem sintomas. Já o pai, encontra-se agora a reagir bem e é já considerado pelos médicos "um verdadeiro milagre".

