A lutar contra a Covid-19, doença que lhe foi diagnosticada há 12 dias, Fernando Rocha não deixou passar em branco o seu aniversário de casamento. Hoje dia 4 de abril, o humorista e a sua mulher, Sónia, completam 21 anos de casados.

Nas suas redes sociais, o rosto da SIC dedicou à esposa uma declaração de amor única.

"Faz hoje 21 anos, tu sempre me acompanhaste, apoiaste em todas as batalhas e nesta minha última batalha contra a Covid-19 sempre estiveste ao meu lado, sabendo que eu estava contaminado, entravas no quarto para me levar a comida", começou por declarar.

"Santos? Anjos? Para quê se eu tenho uma Deusa que olha por mim. Amar é cuidar e tu sempre colocaste o meu benefício à frente dos teus e isso é duma grandeza humana que não é para todos", acrescentou, mostrando-se um marido feliz e orgulhoso.

Por fim, o humorista lembrou o nascimento daqueles que são o fruto deste amor: os filhos do casal. "A nossa Catarina só veio em 2004, mas o nosso primogénito, Diogo, foi ao nosso casamento, sempre tão discreto que ninguém se apercebeu da presença dele... mas também tu grávida dele tinhas menos barriga que eu agora, mas isso agora é outra história. Amo-te, deusa feliz. Amo-te até rebentar isto tudo", concluiu.

