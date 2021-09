Kristin Davis juntou-se ao leque de estrelas que fizeram parte da famosa série 'Sexo e a Cidade' e que esta quarta-feira vieram a público lamentar a morte de Willie Garson.

"Conheci o Willie em 1995 em 'The X-files'. Ele fez-me rir instantaneamente. Eu mal podia imaginar que teríamos a alegria de partilhar o elenco de 'Sexo e a Cidade' e 'And Just Like That' juntos", começa por notar a atriz que deu vida a Charlotte York.

"O Willie é amado por toda a nossa comunidade. Ele era mais inteligente e engraçado do que vocês jamais poderiam imaginar. Estamos desolados sem ele", lamenta.

Kristin tem dois filhos adotivos, Gemma e Wilson, e a decisão da adoção era um dos elos que a unia a Willie. O ator, de 57 anos, tornou-se pai ao adotar Nathen, agora com 20 anos, em 2009.

"Nós conversámos muito sobre sermos pais solteiros. E nada lhe deu mais alegria e orgulho do que o seu filho Nathen", assegura.

Willie Garson, recorde-se, morreu vítima de cancro do pâncreas.

