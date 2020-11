Kristin Cavallari e Jeff Dye desfrutaram, recentemente, de um encontro na cidade de Nashville, de acordo com as fotos obtidas pela Us Weekly.

O par sentou-se para um "jantar íntimo", no Bastion, no final de outubro, como uma fonte contou à publicação. "A Kristin foi vista a inclinar-se para o Jeff e a dar-lhe um longo beijo", disse ainda.

Nas imagens, que já estão também nas redes sociais, Kristin Cavallar é vista a conversar com o comediante enquanto estão sentados no bar.

Apesar das declarações da fonte e das imagens, a atriz já disse que "não está pronta para viver uma nova relação" depois de se ter separado de Jay Cutler.

