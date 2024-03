Kristen Stewart revelou que ela e a noiva, Dylan Meyer, congelaram óvulos, uma vez que no futuro pretendem ter filhos.

A atriz, de 33 anos, revelou no podcast 'Not Skinny But Not Fat' que procuraram opções para terem filhos um dia mais tarde.

"Fizemos coisas realmente irritantes, como congelar os nossos óvulos e outras coisas. Então, se quisermos, podemos", contou, no que respeita à possibilidade de virem a ser mães.

De recordar que as duas atrizes ficaram noivas em 2021, mas Kristen admitiu que não têm pressa em oficializar a união.

