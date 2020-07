Kristen Stewart pode ter casado em segredo com a namorada. Em novembro do ano passado, em entrevista a uma rádio, a atriz norte-americana de 30 anos confessou que casar com a companheira era uma das ambições que tinha e, ao que tudo indica, já a concretizou. A notícia está a ser avançada pela imprensa internacional. A artista foi vista, no fim de semana, com uma aliança no dedo anelar esquerdo igual à que a argumentista Dylan Meyer também exibia, durante um passeio em Los Angeles, nos EUA.

"Sim, vou pedi-la em casamento. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Tenho muita vontade de o fazer. Tento ser conscienciosa mas temos de saber aproveitar as coisas boas que nos acontecem. Mas ainda não vos posso revelar como é que vou fazer o pedido, porque quero que seja surpresa", confidenciou, na altura, o rosto da coleção de primavera/verão de 2020 da Chanel ao radialista Howard Stern. O casal namora desde agosto de 2019. Antes de Dylan Meyer, a atriz envolveu-se com Stella Maxwell.