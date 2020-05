Dax Shepard partiu a mão antes de ter de ficar em quarentena, como já tinha sido revelado nas redes sociais. No entanto, este episódio foi agora recordado pela mulher, a atriz Kristen Bell, durante o programa 'The Ellen DeGeneres Show', esta quarta-feira.

O também ator fraturou a mão durante um passeio que fez antes da pandemia da Covid-19, no seu Polaris RZR.

"Ele estava sentado junto a um penhasco e levantou a mão apenas para olhar para fora e o peso do braço inclinou o Polaris RZR. Esmagou os ossos da mão", partilhou.

"Ele está muito envergonhado com a lesão porque a regra principal é não colocar as mãos nas barras de proteção ou fora do veículo em qualquer momento", acrescentou.

Mas mais do que envergonhado, inicialmente, Dax estava com medo de contar a Kristen o que se tinha passado.

"Ele não me ligou", contou a atriz. "Ele voltou para casa e a primeira coisa que disse quando entrou foi: 'só não quero ter problemas'. O que é uma parvoíce porque ele nunca tem problemas comigo", realçou.

