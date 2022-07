Kris Jenner decidiu mostrar a sua rotina de beleza - usando produtos de cuidados com a pele da coleção da filha Kim. Para isso, a matriarca do clã Kardashian mostrou-se sem maquilhagem.

"Estou com 60 anos e encontrar uma nova rotina que realmente funcione é incrível", disse a celebridade, de 66 anos, num vídeo que foi publicado no Instagram e onde use um produto para remover todos os vestígios de maquilhagem e sujidade.

"É muito leve, mas apenas tira toda a maquilhagem", afirmou, realçando depois que acha "muito importante" cuidarmos da pele, "especialmente à medida em que envelhecemos".

"E estamos prontos para dormir", diz, por fim.

