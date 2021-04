Jordyn Woods terá recebido um presente de Kris Jenner - dois anos depois da jovem, que era uma das melhores amigas de Kylie Jenner, se ter envolvido num escândalo com Tristan Thompson, pai da filha de Khloé Kardashian.

Este sábado, Woods partilhou no Instagram imagens onde mostrava que tinha recebido uma caixa com produtos de limpeza de Kris e Chrissy Teigen. Numa outra publicação mostrava ainda um ramo de flores com um bilhete escrito à mão. Imagens que não passaram despercebidas aos olhos da imprensa internacional.

Recorde-se que em fevereiro de 2019, Woods foi criticada por ter beijado Thompson enquanto o jogador de basquetebol namorava com Khloé. O escândalo causou uma profunda quebra na amizade de Jordyn com Kylie.

