Kris Jenner não esconde o desejo de ver a filha Kendall Jenner a ser mãe. Aliás, gostava que fosse a modelo a dar-lhe o 12.º neto.

A celebridade marcou presença no 'The Ellen DeGeneres Show' e falou sobre o 11.º neto, Wolf, filho de Kylie Jenner, que nasceu no início de fevereiro.

Quando a apresentadora Ellen DeGeneres perguntou a Kris Jenner quem achava que iria dar-lhe o 12.º neto, a celebridade admitiu que adoraria ver Kendall a tornar-se mãe.

"Bem, acho que seria bom se fosse a Kendall, certo? Ela é a única que ainda não teve um bebé", disse Kris Jenner. "Acho que ela eventualmente adoraria ter um bebé", acrescentou.

De recordar que além do pequeno Wolf, Kris Jenner é também avó de Psalm, de dois anos, True, de três, Chicago, de quatro, Stormi, de quatro, Dream, de cinco, Saint, de seis, Reign, de sete, North, de oito, Penelope, de nove, e Mason, de 12.

