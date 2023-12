Kris Jenner faz questão de destacar os aniversários da família no Instagram, como aconteceu esta quinta-feira, dia 14 de dezembro.

Os netos Mason e Reign, filho mais velho e filho mais novo de Kourtney Kardashian, respetivamente, completam mais um ano de vida e a data não ficou esquecida.

"Feliz aniversário para os meus dois netos incríveis, Mason e Reign!!! Quais são as hipóteses de ter dois netos a celebrar o aniversário exatamente no mesmo dia? Vocês são dois dos amores do meu coração e sou tão abençoada por Deus me ter escolhido para ser vossa avó", começou por escrever Kris Jenner.

"Temos as memórias mais preciosas juntos e eu aprecio cada uma delas. Mason, és realmente especial, gentil, doce, atencioso, inteligente, talentoso, criativo", destacou depois.

"Reign, vocês são curiosos, criativos, amorosos, engraçados, talentosos, inteligentes, meigos e cheios de energia. Amo-vos aos dois com todo o meu coração", completou.

