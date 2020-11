A famosa estilista Dee Ocleppo Hilfiger completa 54 anos esta terça-feira, 24 de novembro, e recebeu uma mensagem especial de Kris Jenner no Instagram.

A matriarca do clã Kardashian-Jenner não deixou passar em branco esta data especial e decidiu homenagear a amiga com carinhosas palavras.

"Feliz aniversário", começou por escrever, tecendo de seguida rasgados elogios à amiga. "És uma amiga incrível e fabulosa, mulher, mãe e filha. És a companheira de viagem mais incrível", acrescentou, destacando os momentos que já viveram juntas.

Antes de terminar, Kris Jenner lamentou o facto de não poder estar junto da amiga neste dia especial por causa da pandemia. "Estou com tantas saudades tuas e mal posso esperar para poder comemorar em breve pessoalmente", disse, concluindo o texto com um agradecimento pelo "amizade e pelo sorriso maravilhoso". "Fazes me rir tanto em cada circunstância... e eu guardo cada lembrança. Adoro-te", rematou.

