Dias depois de ter mostrado no Instagram as primeiras imagens do filho mais novo, Kourtney Kardashian partilhou uma imagem que dá para notar a presença de um bebé pela casa.

Na imagem a preto e branco pode ver-se a mesa de jantar com uma cadeira de bebé. Desta forma, deu aos seguidores um vislumbre de como a vida mudou após o nascimento do pequeno Rocky, o primeiro filho em comum com Travis Barker.



© Instagram

De recordar que Kardashian também é mãe de Mason Dash, de 13 anos, Penelope Scotland, de 11, e de Reign Aston, de 8, da relação passada com Scott Disick.

Por sua vez, o músico é pai de Alabama Luella e Landon, e da enteada Atiana De La Hoya, da relação passada com Shanna Moakler.

