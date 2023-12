Kourtney Kardashian e Travis Barker usaram as suas redes sociais na noite desta sexta-feira, dia 22 de dezembro, para fazerem uma partilha muito especial.

O casal publicou as primeiras fotografia do filho, Rocky, que nasceu no início do passado mês de novembro.

Nas imagens, a preto e branco, pode ver-se o menino tanto ao colo da mãe como do pai.

De recordar que este é o primeiro filho em comum do músico com a empresária, que já é mãe de Mason, Penelope e Reign, da sua relação anterior com Scott Disick.