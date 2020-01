Kourtney Kardashian gostava de voltar a engravidar. A estrela de 'Keeping Up With The Kardashians' deu a entender que adoraria aumentar a família depois de um fã ter questionado a sua barriga numa fotografia.

Quando o referido fã perguntou à celebridade se estava à espera de mais um bebé, a mesma - que está a namorar com Younes Bendjima - disse: "Não, eu gostava".

Recorde-se que Kourtney, de 40 anos, é mãe de Mason, de dez anos, Penelope, de sete, e Reign, de cinco, fruto da relação terminada com Scott Disick.

Leia Também: Em biquíni, Kourtney Kardashian exibe boa forma e recebe elogios