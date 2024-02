Kourtney Kardashian viajou até ao Aeroporto de Sydney, na Austrália, no seu jato privado com o filho recém-nascido, o bebé Rocky, e o marido, Travis Barker, na terça-feira.

A celebridade protegeu o filho da chuva com uma manta e há imagens desse momento. De acordo com o Daily Mail, que divulgou as imagens, o casal juntou-se ainda aos filhos mais velho de Kourtney, Penelope, de 11 anos, e Reign, de nove, fruto da relação passada com Scott Disick. Já o filho Mason, de 13 anos, não parecia estar presente.

De recordar que Kourtney Kardashian e Travis Barker deram as boas-vindas ao bebé Rocky em novembro do ano passado. O menino é o primeiro filho do casal.

