Penelope Disick deu ao irmão mais novo, Rocky, um presente especial antes de ele sair do hospital. Kourtney Kardashian e o marido, Travis Barker, deram as boas-vindas ao bebé em novembro.

Num publicação no seu site, Poosh, Kourtney fala sobre o que ela levou na sua mala para a maternidade, que foi quando reparou que tinha uma roupa especial para o menino trazer do hospital quando fosse para casa.

"A P [Penelope] escolheu isto e comprou para o bebé, como uma surpresa para mim, a mais doce", revelou sobre a filha, de 11 anos, fruto da sua anterior relação com Scott Disick.

Kourtney não revela ao certo qual a roupa que Penelope escolheu, mas partilhou a sua abordagem na hora de preparar as roupas para o bebé.

"Sou meio maluca e cortei cada etiqueta de cada roupa para o conforto do bebé", diz ela, lembrando que abriu as costuras da roupa para tirar as etiquetas e não irritar a pele do recém-nascido.