Kourtney Kardashian tem sido o membro que mais tem dado que falar na última temporada do reality show 'Keeping Up With the Kardashians'. Em causa esteve a sua decisão de deixar de fazer parte do programa, bem como a exigência de poder escolher aquilo que poderia ser filmado ou não.

A sua decisão deu origem a uma enorme discussão com as irmãs Kim e Khloé Kardashian, que terminou, inclusive, em agressões físicas.

Ora, perante inúmeras críticas que se fizeram a este respeito na Internet, Kourtney decidiu defender-se através de uma publicação na sua conta de Twitter.

"Apercebi-me que muitos dos comentários têm a ver com a minha ética no trabalho e senti que tinha de deixar uma coisa esclarecida: educar crianças é um trabalho. É o trabalho mais difícil e recompensador que já tive. Decidi focar-me nos meus filhos e na minha marca de lifestyle, Poosh, que fala sobre encontrares o TEU equilíbrio para viveres a melhor vida que conseguires", defendeu.

Leia Também: Kourtney Kardashian fala sobre a sua saída de reality show 'KUWTK'