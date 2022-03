Kourtney Kardashian e Travis Barker presentearam o irmão da socialite, Rob Kardashian, com uma bicicleta preta no valor de 800 dólares (mais de 700 euros), de acordo com o Page Six.

Um presente que Travis mostrou aos seguidores da sua página de Instagram, quando desejou publicamente a Rob um "feliz aniversário", esta quinta-feira, 17 de março.

Numa nota que estava na bicicleta, assinada pelo baterista e por Kourtney, podia ler-se: "Feliz aniversário, Rob! Amamos-te".

© Instagram

De recordar que Rob, que completou 35 anos, nasceu do casamento de Kris Jenner com o advogado Robert Kardashian, que morreu em 2003. Desta união nasceram ainda Kourtney, Kim e Khloé Kardashian. Kris Jenner voltou a subir ao altar e trocou as alianças com Bruce Jenner, que agora é conhecido como Caitlyn, nome adotado quando mudou de sexo. Deste casamento, também entretanto terminado, nasceram Kendall e Kylie Jenner.

