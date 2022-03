O clã Kardashian esteve em festa esta quinta-feira, 17 de março, com o aniversário de Rob Kardashian. Uma data que Kourtney não deixou passar em branco, tendo partilhado uma carinhosa mensagem na qual se desfaz em elogios ao irmão.

"Feliz Aniversário. Lembro-me tão bem do dia em que nasceste. Tinha 8 anos, estava sentada na cama da mãe e do pai, não podíamos acreditar que tinhas nascido no St Patrick's Day! Sinto-me tão sortuda por ter o irmão mais engraçado, cool, honesto e leal, com um coração de ouro maciço", escreveu.

Rob, tal como Kourtney, Kim e Khloé Kardashian, nasceu do casamento de Kris Jenner com o advogado Robert Kardashian, que morreu em 2003. A socialite casou depois com Bruce Jenner, que depois de mudar de sexo se começou a chamar Caitlyn, e teve duas filhas: Kendall e Kylie Jenner.

