É mais de 61 milhões de dólares, cerca de 56 milhões de euros, o valor da fortuna que Kirk Douglas deixou. O ator morreu no passado dia 6 de fevereiro, aos 103 anos, e quis que o valor que acumulou durante a sua carreira em Hollywood não fosse deixado aos filhos - Michael, Joel e Peter -, mas sim utilizado com fins solidários.

De acordo com o The Mirror, a maior parte do dinheiro será doado à Douglas Foundation, fundação que Kirk Douglas e a mulher, Anne Buydens, criaram e que apoia causas relacionadas com saúde e educação.

A instituição apoia diferentes causas: Desde o subsídio de bolsas de estudo, construção de parques infantis e apoio a doentes.

