Kirk Douglas contou com uma vida cheia de sucessos na sétima arte, mas construiu uma grande família que acompanhava de perto os seus passos. O ator casou duas vezes, teve quatro filhos, cinco netos e uma bisneta.

De acordo com a revista Hello, a última vez que a família toda se reuniu foi num almoço, em agosto do ano passado, pelos esta é a única imagem do clã desde então. Foram Kelsey e Cameron, netos de Kirk, que imortalizaram a ocasião e a partilharam com o mundo, através do Instagram.

Uma imagem que acabou por se tornar numa das últimas fotografias do artista com toda a família antes de morrer.

Quatro gerações sentaram-se à mesa. Na imagem podemos ver Dylan Douglas, de 19 anos, pode ser visto em pé, ao lado do pai, Michael Douglas, de 74. De seguida está a sua irmã Carys, de 16, e os irmãos de Michael, Peter, de 63, e Joel, de 72. Depois aparece Viviane Thibes, de 41 anos, com o marido, Cameron Douglas, de 40, o filho do casamento de Michael com Diandra Luker, e a filha, Lua Izzy. Na primeira fila, da esquerda para a direita, Kirk Douglas, está acompanhado pelo neto Jason (filho de Peter), de 16 anos, e a mulher, Anne, de 100, a neta Kelsey (filha de Peter), de 24, e a nora, Catherine Zeta-Jones (mulher de Michael), de 49. Ao lado de Catherine está Lisa, a mulher de Peter.

Anne casou-se com Kirk Douglas em 1954, depois do ator se ter divorciado da primeira mulher, Diana Dill, em 1951. Deste primeiro casamento nasceram dois filhos, Michael Douglas e Joel Douglas. Por sua vez, fruto do casamento com Anne nasceram mais dois filhos, Peter e Eric, este último morreu em 2004.

