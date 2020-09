Kim Kardashian, aparentemente, tem sido alvo de muita especulação sobre os supostos "seis dedos" do pé. No entanto, a celebridade quis esclarecer todos os rumores e gravou um vídeo onde mostra que tem cinco dedos no pé.

"Ok, todos pensam que eu tenho seis dedos", começa por dizer no vídeo que publicou nas stories da sua página de Instaram. "Um, dois, três, quatro, cinco", conta de seguida a celebridade para garantir que tem cinco dedos no pé e não seis.

Mas não fica por aqui e explica ainda a razão que leva alguns internautas a acharem que tem um dedo a mais. Kim diz que os lados dos seus pés, às vezes, parecem dedos nas fotos quando está a usar certos sapatos.

"É esta parte do meu pé que, quando uso um sapato assim, esmaga esta parte e, na foto, não sei porquê, parece um sexto dedo. Espero que isto responda às perguntas sobre os meus seis dedos, porque eu só tenho cinco dedos em cada pé", garantiu.

